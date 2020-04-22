Sağlık Bakanı bu akşam 19.00'da açıklama yapacak

Türkiye, koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor.

İlk kez 4 gün üst üste sokağa çıkma yasağı gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı, 81 ile Ramazan Ayı'nın başlangıcına denk gelen yasakla ilgili genelge gönderirken, tedbirler en üst düzeyde olacak.

23 VE 24 NİSAN ÖNLEMLERİ

Trafik yoğunluğunun önlenmesi için iftardan en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak, fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

Alışveriş için gidilen market ve bakkallar hafta sonu kapalı tutulacak, 23 ve 24 Nisan tarihinde 09.00 - 14.00 arası hizmet verecek.

SAĞLIK BAKANI KONUŞACAK

Tüm bu önlemlerin gölgesi altında bugün Bilim Kurulu toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

Koca'nın açıklamayı 19.00'da yapması bekleniyor.