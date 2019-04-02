Antalya'da hayvanat bahçesinden kurt kaçtı

Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde, dün gündüz saatlerinde kafesteki diğer kurtlarla boğuşan bir kurt, başka kafese alındı.

ORMANLIK ALANA KAÇTI

Kafesten çıkmayı başaran kurt, dün saat 16.30 sıralarında hayvanat bahçesi çitlerini aşarak çevredeki ormanlık alana kaçtı. Durumu fark eden hayvanat bahçesi görevlileri durumu polise haber vererek yardım istedi. Veterinerler ve polis, kaçan kurdun bulunması için çevrede arama çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gece geç saatlere kadar bölgede arama yapan ekipler, sabah saatkerinde yeni de arama çalışmalarına başladı. Görevliler, bölgeye yakın oturan çevre sakinlerini dikkatli olmaları ve kurdu görmeleri halinde polise bilgi vermeleri konusunda uyardı.





VETERİNER GÖRÜNTÜLEDİ

Kurt, yoldan geçen veteriner Ümit Yürekli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Burdur- Antalya yolu kenarındaki kurdu saat 16.53'te görüntülediğini belirten Yürekli, "Yol kenarında kurdu görünce çok şaşırdım. Durumu polise bildirdikten sonra cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştım. Bir süre kara yolunda ilerledikten sonra ormanlık alana doğru gitti. Çevrede sokak köpeklerinin yanı sıra çok fazla uyaran olduğu için yerleşim yerlerine geleceğini tahmin etmiyorum; ancak çevrede yaşayanların dikkatli olmasında fayda var." dedi.