Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinini grup toplantısında konuştu.

CHP Lideri'nin gündeminde ise İdlib'de şehit olan askerlerimiz ile 5 Mart'ta Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapalacak zirve vardı.

Kılıçdaroğlu: Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz İZLE

ÜSLUBUNU BOZDU

Kılıçdaroğlu grup toplantısında ağzını bozarak "Silahlı kuvvetlerimi, güvenlik güçlerimi vurulmasını sağlayan ya da vuran her devlet benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim ya. Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

NEDEN REJİMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORSUN

"Komşunuzun rejimini değiştirmek için özel çaba harcıyorsunuz. Size ne?Uluslararası arenaya taşırsın bunu. Biz hiçbir zaman demokrasiden ödün veren bir siyaseti savunmadık. Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da... Biz kendi bölgemizde savaş istemiyoruz, komşuda savaş, yangın istemiyoruz. Yanlış yapıyorsunuz dediğimde, doğruya tahammül edemiyorlar"

ORTADOĞU'NUN PARÇALANMASI KİMİN İŞİNE YARIYOR?

"26 Şubat 2006, Erdoğan konuşuyor, "Biz Ortadoğu'da, BOP'un içinde eş başkanız. biz orada görev ifa ediyoruz. Böyle bir görev seçilerek verilmiştir." Sana bu görevi kim verdi? Çık bu milletin önünde açıkla. Ortadoğu'yu kan gölüne döndüreceksin diye talimatı kim verdi?



4 Mart 2006, Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Biz BOP'un eş başkanlarından birisiyiz ve bu görevi yapıyoruz." Sana ne Ortadoğu'dan. Neden egemen güçlerin talimatına göre görev alıyorsun? Zaman zaman Erdoğan da gerçekleri görüyor; "Bizi Suriye'deki kanlı batağın içine çekmek isteyenlere karşı soğukkanlı olmalıyız. Büyük devlet, hadiseler karşısında aklı selimle düşünebilen devlettir" diyor. Doğru mu doğru. Ne oldu da bundan vazgeçti? 5 Aralık 2017'de, "Biz ÖSO'yu ey ABD seninle birlikte kurduk ya. Bundan önceki Obama yönetimiyle kurduk" diyor.



Herkesin vicdanına sesleniyorum. ÖSO'yu ABD'nin telkiniyle niye, hangi gerekçeyle kurarsınız? Ortadoğu'nun parçalanması kimin işine yarıyor? Ortadoğu'yu anlamak için Zeytindağı'nı okuyacaksın."