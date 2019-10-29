Bağdadi’nin öldüğü yer fotoğraflandı

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Nargile şişesinde Japon balığına yapılan eziyet

1 Tuzla'da kimyasal koku panik yarattı Rögardan gelen kötü kokuların ilk incelemesinde insan sağlığını tehdit eden bir unsur bulunmazken, detaylı ölçümler için AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

2 Mardin'de sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü Mardin ve çevresi için yapılan sağanak uyarısı bugün etkisini gösterdi.

3 Bakırköy'de nargile kafede balıklara yapılan eziyet İstanbul Bakırköy'de bir nargile kafede müşterilere servis edilen nargilelerin içinde Japon balıkları yüzüyor.

4 Freni patlayan vinç yan yatınca trafik felç oldu Erzurum-Çat karayolunda freni patlayan vinç, yan yattı. Sürücü ve yanındaki bir kişi hafif yaralandı.

5 Uyuşturucu bağımlısı, eşini ve kızını benzin döküp yaktı Cani kocasının benzin dökerek ateşe verdiği Güllü Yılmaz, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

6 Manisa'da 4 kiloluk turp ilgi odağı oldu Sarıgöl ilçesinde pazarda 4 buçuk kilogram gelen turp, görenleri şaşırttı.