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CHP'den akraba görevlendirmelerine yönelik kanun teklifi

Belediye başkanlarının, akrabalarını belediyelerde görevlendirmesine engellemek amacıyla CHP tarafından kanun teklifi hazırlandı.

AA | 29.07.2019 - 21:01..
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CHP'den akraba görevlendirmelerine yönelik kanun teklifi

31 Mart seçimlerde göreve gelen belediye başkanlarının ilk işi, akrabalarını belediyelerde görevlendirmek oldu.

AMCASININ OĞLU ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLDU

İzmir Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, özel kalem müdürü olarak görev yapan Yavuz Selim Aktaş'ı görevden aldı, yerine amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı görevlendirdi.

HALASININ EŞİNİ ATADI

İzmir Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadı.

DAMADINI ATADI

Adana Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Akif Akay, damadı emekli subay Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak görevlendirdi.

KUZENİNİ BELEDİYEDE SEKRETER YAPTI

İzmir Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Oya Ceritoğlu, Selçuk Belediyesi'nde sekreter olarak görevlendirildi.

BAŞKANIN KARDEŞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Safranbolu Belediyesi'nde de CHP'li Elif Köse, kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürlüğü görevine getirdi.

OĞLUNU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YAPTI

İzmir'deki Torbalı Belediye Başkanı da oğlunu belediye şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirmişti.

KANUN TEKLİFİ

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel;"CHP olarak yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye, iştirak ve şirketlerde görevlendirilememesi; kendilerinin belediyeden herhangi ikinci bir maaş ve ödeme alamamaları konusunda bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunacağız” açıklamasında bulundu.

CHP'den akraba görevlendirmelerine yönelik kanun teklifi


CHP'li Serdar Aksoy, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadı.

 

CHP'li Serdar Aksoy, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadı.

 

 

 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP olarak yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye, iştirak ve şirketlerde görevlendirilememesi; kendilerinin belediyeden herhangi ikinci bir maaş ve ödeme alamamaları konusunda bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunacağız." açıklamasında bulundu.

CHP'den akraba görevlendirmelerine yönelik kanun teklifi

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