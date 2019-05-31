Havalimanına ne kadar erken gelmelisiniz

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tatile çıkarken başınıza gelebilecek en büyük yıkımlardan biri uçağı kaçırmak olsa gerek. Onlarca kez kendime sordum, “Havalimanına ne kadar erken gelmeliyim? En tecrübeli gezginlerin bile uçak kovalamaca oynadığı birçok hikâyesi vardır. Sonuçta, orada olmanız gereken saate karar verirken dikkat etmeniz gereken düzinelerce faktör var. Giden uçağın ardından çaresizce bakıp el sallamak istemiyorsanız, 3-2-1 kuralını uygulayın.

İÇ UÇUŞLARDA 2, ULUSLARARASI UÇUŞLARDA 3 SAAT KURALI

Uluslararası yapılan araştırmalar, havalimanına ne kadar erkeniz gelmen gerektiği konusunda sizi riske atmayacak bir saatte hemfikir sonuca ulaştı. Buna göre şehirlerarası bir uçuşun için son 2, uluslararası uçuşun için ise minimum 3 saat erken gelmenizi öneriyorlar. Tabii bu saatler havayolu şirketiniz, chek-in işlemleriniz, bayram seyranda, bavul teslim ve araba parkı törenleriniz vb durumlarda değişkenlik gösteriyor.

Özellikle İstanbul yeni Havalimanı'nından çıkış yapacak olan tatilcilerin zaman konusunda ekstra özen göstermelerinde fayda var. Malum, gidiş güzergahı ve ulaşım seçenekleri dolayısıyla riskli bir havalimanı.

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ

Tam takır bir çanta hazırlamakla işiniz bitmiyor. Vizeyi kapmış olmanızda bir yere kadar. Uçak kaçtıktan sonra o tatilin tadı mı kalır? Her nereye gidecek olursanız olun, önce kendinize birkaç soruluk sınav yapın: Büyük bir havalimanı mı? Yani güvenlikten kapıya geçmesi uzun zaman alacak mı? Bugün yoğunlaşma ihtimali var mı, bayram mı seyran mı? Küçük çocuğunuz ve yaşlı akrabalarınızla seyahat etmek sizi ne kadar yavaşlatır?

HAVAYOLU ŞİRKETİNİZ NE DİYOR: TÜRK HAVA YOLLARI

Ve en önemlisi havayolu şirketiniz uçuşunuzdan kaç saat önce orada olmanızı istiyor? Burada, nerede olduğunuz ve ne kadar büyük bir havalimanında olduğunuzun yanında, havayolunun size sağladığı kolaylıklar da devreye giriyor. Örnek verecek olursak; Türkiye’nin bayrak taşıyıcı firması Türk Hava Yolları, seyahat edenlerin çoğunun uluslararası uçuşlardan en az 60 dakika önce check-in yapmasını ister. THY Check-in işlemleriniz için iç hat seferlerinde uçuş saatinden en az bir saat önce, dış hat seferlerinde uçuş saatinden en az iki saat önce havalimanında olmanız yeterli diyor. Tabii burada THY’nin kusursuz hizmet hızı ve dakikliği de işinizi oldukça hızlandırıyor.

AYRINTILARA DİKKAT EDİN

Zaman kazanmak için daha ikna edici mi bir nedene mi ihtiyacınız var? Çoğu zaman, daha küçük havalimanları sınırlı bir kadroya sahip olur. Uzun kuyruklarda ter içinde geri sayım yapmamanız için ebatlarını küçümsemeyin. Yurtiçi veya yurtdışında uçuyor olsanız da, check-in yaparak kafadan minimum 20 dakika zaman kazandırır. Çevrimiçi olarak check-in yaptıysanız veya yalnızca el bagajınız varsa, bu süreyi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Uçağa alımların kalkıştan 45 dakika önce başladığını ve kalkıştan yaklaşık 15 dakika önce kapandığını unutmayın.

YOĞUN ZAMANLARI GÖZDEN KAÇIRMA, HERKES BAYRAM BEKLİYOR

Bir sonraki uçuşunuz için ne zaman yola çıkmanız gerektiğine karar vermeden önce havalimanınızın yoğun zamanını kontrol etmekten vazgeçmeyin. Ayrıca, bir park yeri arıyor veya bir çanta teslim ediyorsanız daha fazla zaman ayırıp, havalimanını ve terminalin ne kadar büyük olduğunu bildiğinize de emin olmalısınız.