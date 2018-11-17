taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Yoğun trafikten dolayı yol vermeyen kadını dövdüler

Adana'da, ön plakası olmayan cipte bulunan 2 kadın, kendilerine yol vermediği iddiasıyla kadın belediye otobüsü şoförünü döverek yaraladı. Kadın sürücüyü yolcular kurtardı.

DHA | 17.11.2018 - 12:47..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK

Olay, Seyhan ilçesi İnönü Parkı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, ön plakası olmayan cipin adı öğrenilemeyen kadın sürücüsü ve yanındaki kişi, belediye otobüsü şoförü Şule Topal'dan yol istedi. Yoğun trafikten dolayı yol veremeyen Topal'a sinirlenen araçtaki kadınlar, cipi yol ortasında durdurdu.

Yoğun trafikten dolayı yol vermeyen kadını dövdüler

YOLCULAR KURTARDI

Otobüsün içine giren 2 kadın, direksiyon başındaki Topal'ı dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle dudağı patlayan Topal'ı yolcular kurtardı. Alınan bilgilere göre saldırganlar ise otobüsten inip araçlarına döndü. Bu sırada olay yerine yakın olan polisler, şüpheli kadınları yakaladı.

Yoğun trafikten dolayı yol vermeyen kadını dövdüler VİDEO

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Şüpheliler tarafından darp edildiğini söyleyen Şule Topal, ağlayarak otobüsten indi. Burada kısa bir açıklama yapan Topal, "Yol vermiyorum diye beni dövdüler, saçlarımı çekip kafama vurdular, dudağım patladı" dedi. Yaralanan kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yoğun trafikten dolayı yol vermeyen kadını dövdüler

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDILAR

Bunun üzerine şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Cipin içinde, cep telefonuyla konuşan saldırganlardan P.M. gazetecilere, 'Kimliklerinizi gösterin, siz nerede çalışıyorsunuz, benim kim olduğumu biliyor musunuz dedi. Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen P.M. ve beraberindekiler daha sonra polis merkezine götürüldü.

2 kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

137
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

38
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

64
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

210
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

42
İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

19
Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM