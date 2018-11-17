Olay, Seyhan ilçesi İnönü Parkı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, ön plakası olmayan cipin adı öğrenilemeyen kadın sürücüsü ve yanındaki kişi, belediye otobüsü şoförü Şule Topal'dan yol istedi. Yoğun trafikten dolayı yol veremeyen Topal'a sinirlenen araçtaki kadınlar, cipi yol ortasında durdurdu.

YOLCULAR KURTARDI

Otobüsün içine giren 2 kadın, direksiyon başındaki Topal'ı dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle dudağı patlayan Topal'ı yolcular kurtardı. Alınan bilgilere göre saldırganlar ise otobüsten inip araçlarına döndü. Bu sırada olay yerine yakın olan polisler, şüpheli kadınları yakaladı.

Yoğun trafikten dolayı yol vermeyen kadını dövdüler VİDEO

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Şüpheliler tarafından darp edildiğini söyleyen Şule Topal, ağlayarak otobüsten indi. Burada kısa bir açıklama yapan Topal, "Yol vermiyorum diye beni dövdüler, saçlarımı çekip kafama vurdular, dudağım patladı" dedi. Yaralanan kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDILAR

Bunun üzerine şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Cipin içinde, cep telefonuyla konuşan saldırganlardan P.M. gazetecilere, 'Kimliklerinizi gösterin, siz nerede çalışıyorsunuz, benim kim olduğumu biliyor musunuz dedi. Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen P.M. ve beraberindekiler daha sonra polis merkezine götürüldü.

2 kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.