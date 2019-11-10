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Ankara'da feci kaza: 2 ölü

Ankara’da lastik değiştiren 2 kişiye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Kazada, otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 10.11.2019 - 08:56..
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Berat Yılmaz kontrolündeki 06 FK 5341 plakalı otomobil, Ankara’nın Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde ilerlerken lastiği patladı.

LASTİK DEĞİŞTİRECEKLERDİ

Otomobilini Mevlana Bulvarı üzerinde ikinci şeride çeken Yılmaz ve arkadaşı Metehan Güzel, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilden indi. Ardından Ankara otogarının önünden aynı istikamette ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 KE 073 plakalı otomobil, bulvar üzerinde 06 FK 5341 plakalı araçlarının lastiklerini değiştirmeye çalışan Berat Yılmaz ile Metehan Güzel’e (23) çarptı.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrulan Yılmaz ile Güzel, yerde hareketsiz şekilde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan şahısların üzerinde yaptığı incelemede, Yılmaz ve Güzel’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden gençlere çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü

LİSE ARKADAŞLARI ŞOKA GİRDİ

Kaza sırasında Yılmaz’a ait otomobilin içerisinde bulunan 3 kadın, lise arkadaşlarının hayatını kaybettiğini öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadı. Kazanın etkisiyle şoka giren gençleri, sağlık ekipleri teselli etti. Polis ekipleri Mevlana Bulvarı’nın Ulus istikametinin 3 şeridini trafiğe kapatarak, tek şeritten ulaşımı sağladı. Hayatını kaybeden gençlerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü

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