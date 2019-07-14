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Putin’e uçmayı öğreten pilot helikopter kazasında öldü

Motorlu planör ile Putin'e uçmayı öğreten pilot Igor Nikitin, Moskova’da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İHA | 14.07.2019 - 22:59..
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Rusya’nın başkenti Moskova’nın Solneçnogorsk ilçesinde akşam saatlerine doğru bir eğitim helikopteri düştü.

Yaşanan kaza üzerine özel uçak eğitim merkezi, helikopterden sinyal alamadığını Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bildirdi. Bunun üzerine sinyallerin kaybolduğu noktada yapılan araştırmada helikopterin enkazına ulaşıldı.

Yaşanan kazada pilot ve yanındaki öğrencisinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

PUTİN'E EĞİTİM VERMİŞTİ

Kaza ile ilgili ulaşılan bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e geçtiğimiz yıllarda motorlu planör ile uçmayı öğreten Igor Nikitin’in de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öğrencisine uçma eğitimi veren pilotun ve öğrencisinin helikopterin düştüğü noktada yaşamını yitirdiği öğrenilirken, Moskova savcılık makamlarının olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı. 

Putin’e uçmayı öğreten pilot helikopter kazasında öldü

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