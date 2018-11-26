Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

DOĞA İLE DOĞADA GEZİNTİ

8 farklı yeteneği temsil eden bu 8 kahramanın her macerasında, ayrı bir karakter eğitimi konusu yer alıyor. Senin içinde de mutlaka bu süper sekizlerden biri ya da birkaçı mevcut. Acaba sen hangi kahramansın?

Doğa ile Doğada Gezinti

Ayşen Oy

Martı Yay.

S.: 36

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YABAN DİYARLARDA YABANCI

Tüm bir gezegene ve ırka “groklamayı”, sevgiyi ve su paylaşımını öğretecek bu Marslı, otoriteyle ve Mars’ın yönetimini isteyen bürokratlarla uğraşmak zorunda kalsa da yazar Jubal Harshaw’un yardımlarıyla amacına adım adım ilerleyecek ve kendi kilisesini kurarak “serbest aşk”ı yaygınlaştırmaya devam edecek ve en nihayetinde –her mesihinki gibi– kaderiyle yüzleşecektir.

Yaban Diyarlarda Yabancı

Robert A. Heinlein

Çev.: Kağan Çam

İthaki Yay.

S.: 712

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ZEYNEP HANIM

At arabasının sesi gecenin karanlığında sessizliğin gürültüsünü yaratıyor. Mazhar kucağımda uyurken bazen birden irkiliyor ve hem uykulu hem de korkulu gök mavisi gözleri beni buluyor. Ona gözlerimle hadi uyu yavrum diyorum. Atlar dörtnala koşarken bildiğim tüm dualar dilimden dökülüyor...

Zeynep Hanım

Özge Günaydın

Yediveren Yay.

S.: 264

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BİR MİLYON EVREN

Şarkılar ve filmler âşık olacağınız insanla tanıştığınız anda dünyanın durduğunu, bulutların dağıldığını ve kalbinizin şarkılar söylemeye başladığını anlatır. Oysa gerçek biraz daha çetrefillidir. İşin aslı, her zaman yeni insanlarla tanışırız ama bizim için tam olarak ne anlam ifade edeceklerini hiçbir zaman bilemeyiz. Kimi unutacağımızı ve kime sonsuza dek ihtiyaç duyacağımızı asla kestiremeyiz.



Bir Milyon Evren

Claudia Gray

Çev.: Sevinç Seyla Tezcan

Pegasus Yay.

S.: 400

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BATMAN

Batman olmadan önce, Bruce Wayne’di. En büyük düşmanı olabilecek kız için tüm kuralları yıkmaya hazır, gözü kara bir genç.

Batman

Marie Lu

Çev.: Özge Nur Küskün

Pegasus Yay.

S.: 320

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ELVEDA SARAYBOSNA

1992 yılında, Hana daha on iki yaşındayken ablası Atka onu bombardıman altındaki Saraybosna’dan çıkaracak, çok az sayıda kişinin gönderileceği Birleşmiş Milletler otobüsüne bindirir. Yalnızca kısa bir süre ayrı kalacaklarını düşünen iki kardeş birbirine cesur olma sözü vermiştir ancak Bosna Savaşı şiddetlendikçe ve kardeşler hiçbir bağlantı kuramadan aylar geçtikçe bu sözü tutup cesur kalmak çok daha zorlaşır...

Elveda Saraybosna

Atka Reid, Hana Schofield

Çev.: Solina Silahlı

Pegasus Yay.

S.: 320

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SON İNSAN

Havada içimize çekmeye korktuğumuz bir koku var sanki. Ne kadar engel olmaya çalışırsak çalışalım dört bir tarafımızı sarmış yoğun bir etkinin altındayız. Her yeni gün bir önceki günden farksız... Her sabah sıcak yatağımızdan kalkıp, teknolojinin getirdiği nimetlerden faydalanmak yerine, o teknolojinin yarattığı hızın köleleri “sıradan insanlar” olarak yollara düşüyoruz. Kendimizi anlatamıyor, derin bir yalnızlık ve mutsuzluk duygusu içine hapsoluyoruz.

Peki neden?

Son İnsan: Dijital Bir Gelecekte Hayatta Kalmanın Yolları

Tolga Yücel

Destek Yay.

S.: 192

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OYUNUN SONU

Fırat Kalkanı’ndan 2020’ye uzanan gizemli bir yolculuğa hazır mısınız? Satır aralarında kaybolmuş olan o devasa ayrıntıları öğrendiğinizde okuduklarınıza inanamayacak, duygularınıza hâkim olamayacaksınız.

Oyunun Sonu

Mete Yarar

Destek Yay.

S.: 208

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Damla Karakuş

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