taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9342
Euro
6.586
Altın
1499.56
Borsa
113356.68
Gram Altın
286.16
Bitcoin
43055.4

78 yaşındaki kadın kapkaççılara çantasını kaptırmadı

Antalya'da Rukiye Çakır isimli yaşlı kadın, çantasını almak isteyen 2 kapkaççıyı, bağırarak ve direnerek kaçırdı.

DHA | 25.12.2019 - 14:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde hastane dönüşü evine giden Rukiye Çakır'ın omzunda asılı çantasını, iki kapkaççı almak istedi.

Rukiye Çakır, bağırdığı kapkaççılara direndi. Kadının tepkisi üzerine korkan 2 kapkaççı kaçmaya başladı.

Rukiye Çakır da iki şüphelinin peşinden bir süre koşup yakındaki bir iş yerindekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis, kaçan iki şüphelinin eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

''VERMEMEK İÇİN İTEKLEDİM''

Olayın şokunu kısa sürede atan Rukiye Çakır, yaşadıklarını soğukkanlılıkla polise anlattı. Caddede yürürken çantasını çekenlerin ilk önce şaka yaptığını sandığını aktaran Rukiye Çakır, "Arkama baktığımda iki kişinin çantama asıldığını gördüm. Ben de vermemek için itekledim. Askısı kopunca çanta düştü. Çantamda kimlik, banka kartı vardı. Çantamı alamadı. Ben de bağırdım. Daha sonra kaçtılar. Nasıl hızlı kaçtılar" dedi.

Rukiye nine, kapkaççılara çantasını kaptırmadı -2

Rukiye nine, kapkaççılara çantasını kaptırmadı -3


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

301
Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

33
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

186
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

156
İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

336
Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

190
Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir