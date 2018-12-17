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78 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

Evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zehra Binnur Velioğlu çıkan yangında can verdi.

İHA | 17.12.2018 - 06:12..
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Marmaris'te bir binanın birinci katında bulunan evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saat 01:00 sularında meydana gelen yangını fark eden komşular olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede büyümeden söndürdü.

78 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Yangında evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zehra Binnur Velioğlu dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Velioğlu’nun cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin nedeni yapılan araştırmanın ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

78 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti VİDEO


78 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

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