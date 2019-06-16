Şırnak'ta 1 asker şehit oldu

Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendi.

Açıklamada, operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

OPERASYONDA 1 ASKER ŞEHİT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Şırnak’ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 teröristi etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100’ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi. Yıl başından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi” dedi.