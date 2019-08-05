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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen ve piyasaya sürülmek istenen içkilerin piyasa değeri 5 milyon liraya yakın.

DHA | 05.08.2019 - 21:32..
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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'nca 'Müşterek Türkiye Kaçak Alkol Uygulaması' kapsamında, 119 kişilik personelle büfe, depo ve imalathanelere operasyon düzenlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adreslerde yapılan aramalarda; kaçak olarak üretilen ve temin edilen, piyasaya sürülmeye hazır içkiler bulundu. Operasyonda 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapüşon, 80 litre rakı, 108 litre viski, 2 litre votka ile 1 litre etil alkol ele geçildi. Operasyon kapsamında C.K., Ü.M.B. ve C.G. gözaltına alınarak, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Jandarmanın düzenlediği kaçak içki operasyonuyla 4 milyon 840 bin 832 lira vergi kaçağının da önlendiği belirtildi.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu VİDEO

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

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