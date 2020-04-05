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Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Ceyhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralanmadan kurtuldu.

İHA |
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Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Namık Kemal Mahallesi’nde Orhan Ekinci Bulvarı’ndan Çiftlikhat istikametine seyir halindeki Ömer K. (20) idaresindeki 01 ADA 066 otomobil, Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı’ndan çıkan Aybüke S.’nin kullandığı 01 ZY 558 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜLER YARA ALMADI

Kazada her iki araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücüler şans eseri yaralanmadan kazadan kurtuldu. Kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kalabalığa korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılar yaparak dağıttı.

Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekilerek bulvar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

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