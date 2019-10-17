Kocaeli'de asırlık çınar kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde akustik tomografi cihazıyla, Fevziye Camisi önündeki 10 tescil numaralı asırlık çınar ağacının röntgenini çeken ekipler, ağacın mekanik direncinin zayıfladığını ve çürüklerle dolu olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ileriki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilme riskiyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan izinle çınar ağacının kesilmesine karar verildi.

Kocaeli'de devrilme riski taşıyan asırlık çınar kesildi VİDEO



3 PARÇA HALİNDE KESİLDİ

Çınar ağacı, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra 3 parça halinde kesildi.

SERGİ OLACAK

Vinç yardımıyla bir kamyona konulan ağaç parçalarının belediye tarafından belirlenecek uygun bir alanda sergileneceği bildirildi.

Öte yandan, kesilen asırlık çınarın yerine, zeminde yapılacak iyileştirme çalışmasının ardından yeni bir çınar ağacının dikileceği öğrenildi.