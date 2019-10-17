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Kocaeli'de asırlık çınar kesildi

İzmit Yürüyüş Yolu'nda röntgeni çekilen asırlık çınarlardan biri, çürüdüğü ve mekanik direnci zayıfladığı için kesildi.

İHA | 17.10.2019 - 20:16..
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde  akustik tomografi cihazıyla, Fevziye Camisi önündeki 10 tescil numaralı asırlık çınar ağacının röntgenini çeken ekipler, ağacın mekanik direncinin zayıfladığını ve çürüklerle dolu olduğunu tespit etti.

Kocaeli'de asırlık çınar kesildi

Bunun üzerine ileriki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilme riskiyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan izinle çınar ağacının kesilmesine karar verildi.

Kocaeli'de asırlık çınar kesildi

Kocaeli'de devrilme riski taşıyan asırlık çınar kesildi VİDEO

3 PARÇA HALİNDE KESİLDİ

Çınar ağacı, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra 3 parça halinde kesildi.

Kocaeli'de asırlık çınar kesildi

SERGİ OLACAK

Vinç yardımıyla bir kamyona konulan ağaç parçalarının belediye tarafından belirlenecek uygun bir alanda sergileneceği bildirildi.

Öte yandan, kesilen asırlık çınarın yerine, zeminde yapılacak iyileştirme çalışmasının ardından yeni bir çınar ağacının dikileceği öğrenildi.

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