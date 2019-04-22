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Muğla'da deprem

Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA | 22.04.2019 - 22:51..
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AFAD verilerine göre Muğla Ula'da saat 22:36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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