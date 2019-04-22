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Muğla'da deprem
Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
DHA | 22.04.2019 - 22:51..
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AFAD verilerine göre
Muğla
Ula'da saat 22:36'da 4.3 büyüklüğünde bir
deprem
meydana geldi.
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