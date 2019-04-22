Muğla'da deprem

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Süper Lig'de 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yolunda avantaj Başakşehir'de olsa da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da şansı var.