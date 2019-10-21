İstanbul'da barajlarda kuraklık tehlikesi

1 Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın dinleme süresinin bittiğini ve Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

2 Galatasaray Ali Koç ile anlaşmayı bozdu Sarı-kırmızılılar Ali Koç'la yapılan anlaşmayı bozarak tazminat ödeyecek.

3 Trump'tan ateşkes açıklaması ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

4 Motorine zam geldi Motorine 9 kuruş zam yapıldı. Pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak

5 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

6 Motor tutkusu olan aile Konya Enduro Fest 2019 Yarışları için Konya'ya gelen 5 kişilik Akkaya ailesi, büyük bir heyecanla motor sporu yapıyor.