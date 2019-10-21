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İstanbul'da barajlarda kuraklık tehlikesi

Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki su seviyesinin düşüklüğü, kuruma sinyali verdi.

AA | 21.10.2019 - 19:58..
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İstanbul'a su sağlayan Kırklareli sınırındaki Pabuçdere ve Kazandere barajlarında kuruma tehlikesi olduğu bildirildi.

Eylül ve ekim aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi hızla azaldı.

İstanbul'da barajlarda kuraklık tehlikesi



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şu anda 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44,37.

İstanbul'da barajlarda kuraklık tehlikesi

Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki su seviyesi VİDEO

PABUÇDERE'DE KULLANILMAYAN DİP SUYU KALDI

Su seviyesi en çok azalan barajların başında Kırklareli'nin Karadeniz sahiline yakın bölgesinde yer alan Pabuçdere ve Kazandere barajları geldi. Bu barajlar kuruma tehlikesi sinyali vermeye başladı. Özellikle Pabuçdere Barajı'nda sadece kullanılmayan dip suyu kaldı.

İstanbul'da barajlarda kuraklık tehlikesi

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