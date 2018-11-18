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Bodrum'u sağanak vurdu

Sağanak sonrası evleri ve iş yerlerini su bastı, yollarda araçlar devrildi.

AA | 18.11.2018 - 09:56..
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Bodrum'u sağanak vurdu

Kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini artırınca sele neden oldu. İlçe merkezinde Cevat Şakir Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve Dere Sokak'ta park halinde bulunan bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklendi ve kullanılamaz hale geldi.

KAMYONET DEVRİLDİ

Dere Sokak'ta park halinde olduğu belirtilen bir kamyonet de suyun şiddeti nedeniyle devrildi.

Bodrum'u sağanak vurdu

EB VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istendi. Emniyet, yoldaki araçları kaldırırken belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye başladı.

Bodrum'u sağanak vurdu

Aşırı yağış nedeniyle çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

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