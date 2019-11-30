İstanbul'da şiddetli yağış

İstanbul’da beklenen şiddetli yağış başladı.
Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. D-100 karayolunda ulaşım durma noktasına geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Anadolu yakası ile Boğaz çevresi, Kocaeli, Yalova'da metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği söylenmişti.
SEL VE BASKINLARI KARŞI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.