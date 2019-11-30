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İstanbul'da şiddetli yağış

Marmara Bölgesi'nde, özellikle İstanbul’un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde kuvvetli yağış etkisini gösteriyor.

AA | 30.11.2019 - 20:34..
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İstanbul’da beklenen şiddetli yağış başladı.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. D-100 karayolunda ulaşım durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Anadolu yakası ile Boğaz çevresi, Kocaeli, Yalova'da metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği söylenmişti.

SEL VE BASKINLARI KARŞI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

 

 

 

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