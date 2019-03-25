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Çin'de 518 milyon yıllık fosil bulundu

Bilim insanları; Çin'in Hubei eyaletinde milyonlarca yıllık fosil bularak herkesi şaşırttı.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 10:29..
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Çin Kuzeybatı Üniversitesi'ndeki bilim insanları, milyonlarca yıllık fosillere ulaştı. Fosillerin 495 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen Kambriyen dönemine ait olduğu düşünülüyor.

4351'İ İNCELENDİ

Bölgeden 20 binden fazla fosil numunesi toplanırken şu ana kadar ancak 4351’i incelenebildi. İncelenen türler arasında solucanlar, denizanaları ve su yosunları var.

Çin'de 518 milyon yıllık fosil bulundu

CANLILARIN KÖKENİNE DAİR ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Araştırmanın öncüleriden Profesör Şingliang Zhang, bulunan fosillerin “canlıların kökenine dair çok önemli bir kaynak” olacağını açıkladı.

Profesör Robert Gaines, biyolojik çeşitliliğin bugün doğal karşılanan bir olgu olduğunu ancak birçok hayvan türünün Kambriyen dönemdeki “patlamada” ortaya çıktığını belirtiyor. Gaines, “Bu bize aynı zamanda var olmuş tüm hayvanlarla ne kadar derin bir yakınlığımız olduğuna da gösteriyor.” diyor.

Çin'de 518 milyon yıllık fosil bulundu

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