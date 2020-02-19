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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliğinin ardından faizlerdeki düşüş trendi bu ay da devam etti.

AA | 19.02.2020 - 14:01..
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyona etkileri yakından takip edilmektedir." denildi.

Duyuruda, "Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir." denildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada enflasyon göstergelerinin eğilimine değinilerek şöyle denildi: "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir."

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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