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Mitomani nedir

Psikolojik bir rahatsızlık olan mitomani, sürekli olarak yalan söyleme ve kişinin kendi söylediği bu yalanlara inanma durumu anlamına gelir.

Haber Merkezi |
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Mitomani nedir

Mitomani, yalan söyleme hastalığıdır.

Kişi toplumda yer edinmek için sürekli yalan söyleme ihtiyacı duyar ve zamanla bunu alışkanlık haline getirir.

Bu hastalığa sahip olan bireylerin çoğunluğu hasta olduklarını fark etmezken bazıları ise hasta olduğunu kabul etmez.

Hastalar, söylediği yalanda ısrarcı olur, yalan ortaya çıkınca pişman olmaz ya da sert tavır sergiler.

KENDİLERİNDE PROBLEM GÖRMEZLER

Hastalar bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanır ve bu yalanları kendi gerçekleri haline getirir.

Bu yüzden de kendilerinde bir problem olduğunu düşünmez ve tedavi ihtiyacı duymaz.

Mitomani nedir

NEDENLERİ NELERDİR?

Bu hastalığa neden olan sebeplerden bazıları şunlar;

Çocukluk yıllarına ait bir travma, çocukluk döneminde çevresindeki insanların yalan söylemesi, kişilik bozuklukları ya da diğer psikolojik rahatsızlıklar ve aşağılanmaktan korkmak...

Mitomani nedir

TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

Tedavi için mitomaninin altta yatan nedeninin belirlenmesi gerekiyor.

Daha sonra ise psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulanır. Ancak tedavi için kişinin yakınları tarafından ikna edilmesi gerekir.

Bunun için de kişiye "Sen hastasın" demek yerine daha sakin bir şekilde yaklaşmaları oldukça önemlidir.

Mitomani nedir

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