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79 yaşındaki nine her sabah antrenmana gidiyor

Adana'da Emekspor'un emektarı 79 yaşındaki Hanım Aral, her gün kulübün sahasını açıyor, antrenmana gelen çocukları hazırlıyor.

İHA | 17.03.2019 - 11:05..
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Adana'da 70 yaşındaki Hanım Aral, çocukluğundan beri başta futbol olmak üzere spora gönül verdi. Emekspor'da "Altın Nine" olarak da çağrılan 7 çocuk sahibi Hanım Aral, eşini kaybettikten sonra takıma iyice bağlandı.

HER SABAH SAHAYI AÇIYOR

Her sabah erkenden sahayı açan Aral, kulübün hocalarına ve oyuncularına elleriyle kahvaltı hazırladığı gibi oyuncuları da motive etmeyi unutmuyor. Boynuna taktığı akredite kartıyla maçların hiçbirini kaçırmayan Aral, gittiği her maçta taraflı tarafsız herkesin ilgisiyle karşılaşıyor.

79 yaşındaki nine her sabah antrenmana gidiyor

"ÖLENE KADAR TAKIMIMI BIRAKMAM"

Mahallenin çocuklarını kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için ev ev dolaştığını ve onları sahaya getirdiğini belirten Aral, "Çocuklarımı da futbolu da çok seviyorum. 6 senedir bu çocukların başındayım. Çaylarını getiriyorum, açlarsa karınlarını doyuruyorum. Beni başka kulüpten de çağırdılar ama çocuklarımı sevdiğim için gitmedim. Ölene kadar da takımımı bırakmam. Emekspor nerede oynuyorsa, ben de maçlarına gidiyorum. Kaybedersek de çok üzülüyorum. Çocuklarıma da 'Eğer maçı kaybederseniz, sizi buradan yürüyerek gönderirim' diyorum. Keşke ben de genç olsam da onlarla birlikte oynayabilsem" diye konuştu.

79 yaşındaki nine her sabah antrenmana gidiyor

79 yaşındaki nine her sabah antrenmana gidiyor

79 yaşındaki nine her sabah antrenmana gidiyor

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