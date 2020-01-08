790 bin yıl önce Dünya'ya çarpan meteorun krateri bulundu

Yaklaşık 790 bin yıl önce bir meteor; Dünya'ya öyle bir kuvvetle çarptı ki, patlama sırasında Dünya'nın yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmı erimiş kaya parçalarıyla kaplandı.

Tektitler olarak adlandırılan bu erimiş kaya parçaları, çarpmanın etkisiyle Çin'in güneyinden doğu Antarktika'ya ve Hint Okyanusu'ndan batı Pasifik'e kadar uzandı.

Bilim insanları, söz konusu bölgelerde oluşan küçük çukurların nedenini yüz yıllar boyunca araştırsa da herhangi bir kanıt bulamamıştı. Ancak yeni yapılan araştırmalar, meteorun çarptığı esnada oluşan dev kraterin yerini ortaya çıkardı.

DEV KRATERİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Bilim insanlarının yaptığı Jeokimyasal analiz ve yerel yerçekimi araştırmaları, meteorun oluşturduğu dev kraterin Güney Laos'ta bulunan Bolaven Platosu'nda olduğunu ortaya çıkardı.

Krater, 5 bin kilometrekarelik bir alana yayılan soğutulmuş volkanik lav tabası altına gizlenmiş bir şekilde bulundu.

İşte kraterin bulunduğu bölge:

Yaklaşık 11 kilometre genişliğinde ve 13 kilometre uzunluğunda olan dev kraterin, 790 bin yıl önce Dünya'ya çarpan meteor tarafından oluşturulduğu tahmin ediliyor.

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