Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

REFET

Refet, Türk edebiyatında yer alan ilk kadın öğretmen başkarakterdir. Türkçenin ilk kadın romancısı Fatma Aliye’nin kaleminden çocukluktan genç kadınlığa, elindeki tek sermayesi aklı olan yoksul bir kızın öğretmen okulundan mezun olarak tek başına ayakları üzerinde durma hikâyesini okuruz. Refet farklı kadınlıkları, sınıflar arası kadın dayanışması ve kadınların gündelik yaşamlarını oldukça yalın bir biçimde anlatır.

Günümüz Türkçesiyle Refet

Fatma Aliye

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 152

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USTA

Bozkır ayazına tutulmuşçasına uyuşur parmaklarınız da yine ruhunuzun o ince aksine tepkisiz kalamazsınız. Nefesinizden üfler, nefsinizden yontarsınız onu. Her seferinde şekil alır kırık dökük vicdanınız. Af dilersiniz birbiri ardına…

Usta

Özge Erkin

Müptela Yay.

S.: 320

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İSTANBUL'DA BİR GÜN

Tüm aile heyecanla İstanbul gezisi için yola koyulur. İstanbul’un çeşitli toplu taşıma araçlarını kullanarak Taksim’den Topkapı Sarayı’na şehrin çeşitli tarihi güzelliklerini gezerler. Hem anne ve babalarının hem de başka yetişkinlerin de yardımıyla orada yaşayan insanlar, eserlerin kullanım amaçları ve daha birçok tarihi ve sanatsal bilgi alırlar. Bu gezide aynı zamanda şehrin çeşitli heyecan verici efsane ve hikâyelerini de öğrenirler.

İstanbul'da Bir Gün - Can ile Rüya

İlyas Gündüz

Martı Yay.

S.: 48

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SUS BARBARTUS

Faruk Duman dondurucu kışı, domuzuyla, kurduyla, kartalıyla acımasız doğayı ve yaşam döngüsünü masalsı bir dille anlatıyor.

Sus Barbartus

Faruk Duman

Hepkitap

S.: 568

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TEMİZ AİLE ÇOCUĞU

Zenne ve Çekmeceler filmlerinin senaristi ve yönetmeni M.Caner Alper, anılarını Temiz Aile Çocuğu’nda anlatıyor.

Temiz Aile Çocuğu

M. Caner Alper

Hepkitap

S.: 168

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NERVAL'İN HAYATI

19. yüzyılın, yolu bu topraklardan geçmiş, gözü sözü bu coğrafyaya değmiş değinmiş iki güzide Fransız yazarı, aynı zamanda iki sıkı dost. Paris’in bugün artık var olmayan Vieille-Lanterne Sokağı’nda kendini bir mahzenin penceresine asarak intihar eden Gérard de Nerval’in ölümünden yıllar sonra yazılmış bir portre.

Nerval'in Hayatı

Theophile Gautier

Çev.: Ayşe Meral

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 68

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BUDA'YLA KAHVALTI

Otto Ringling, eşi ve iki çocuğuyla birlikte New York’un pahalı semtlerinden birinde yaşayan, bir yayınevinde kıdemli editör olarak çalışan, “aklı başında, sıradan bir aile babası”dır. Bir gün anne ve babasını bir trafik kazasında kaybedince, tekdüze biçimde devam eden hayatı bir boşluk hissiyle ve definin ardından yerine getirmesi gereken bir görevle bozulur: Şimdi, New Jersey’de yaşayan kız kardeşi Cecelia ile birlikte çocukluğunun geçtiği Kuzey Dakota’ya gidip anne babalarından onlara miras kalan evi ve çiftliği satacaklardır.

Tabii bu Otto’nun planıdır...

Buda'yla Kahvaltı

Roland Merullo

Çev.: Burcu Bingül

Altın Kitaplar

S.: 312

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GÜNLÜK

Hendek ve barikatlara karşı vatan savunmasında en önde yer alan bir Jandarma Özel Harekât timinin komutanı olan Üsteğmen Koray Akbaş, bir operasyon sırasında bulduğu günlüğü okumaya başlar. Okudukları, terörist bir kızın adım adım gerçeğe yolculuğudur. Ancak aynı anda karşılarına gizemli bir düşman çıkmıştır... Koray, sorularına yanıt alabilmek için adeta bir labirentin içine girer. Askerleri de onunla birliktedir ve beş gün sürecek bu kovalamacada şahadet bir adım ötelerinde beklemektedir...

Günlük

Ceyhun Bozkurt

Destek Yay.

S.: 184

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BANA MUTLULUKTAN BAHSET

Yüreğinin perdelerini hiçbir zaman kapalı tutma. Aydınlığın içeri girmesine izin ver. Gülmek sana yakışıyor, yüzünü asma... Büyük zorluklara göğüs germiş insanların hakkıdır mutluluk... Nerede olsa tanırım hüznü, bana mutluluktan bahset!

Bana Mutluluktan Bahset

Ezgin Kılıç

Destek Yay.

S.: 168

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SEKİZ DAĞ

Çocukluk, yetişkinlik, dostluk, insanın dünyadaki yerini bulması, baba-oğul ilişkileri gibi evrensel temaları lirik bir dille işleyen roman, sakin ama derin anlatıları sevenler için müthiş bir okuma deneyimi sunuyor.

Sekiz Dağ

Paolo Cognetti

Çev.: Yelda Gürlek

Kafka Yay.

S.: 256

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Damla Karakuş

[email protected]

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