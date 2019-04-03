Birleşmiş Milletler nedir

Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası barış ve güvenlik için birlikte çalışmak, dostane ilişkiler geliştirmek, sosyal ilerlemeyi, daha iyi yaşam standartlarını ve insan haklarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla 193 ülkeyi bir araya getiren uluslararası bir örgüttür.

Birleşmiş Milletler'in merkezi Amerika New York'tadır.

İNSANİ YARDIMDA DA BULUNUR

Tarihte Cemiyet'i Akvam olarak da bilinen Birleşmiş Milletler, sadece barışı sağlamak değil, aynı zamanda insani yardımda da bulunuyor. Savaş, kıtlık ve doğal afetlerde insanların yaralarını sarar, gerekli bütün yardımlarda bulunur.

ASKERİ ÜSLERİ VAR

Örgütün dünyada 4 kıtada 120 bin barış gücü askeri bulunmaktadır. Özellikle Kıbrıs meselesi, Filistin sorunu gibi konuların çözümünde Birleşmiş Milletler'in etkin rolü vardır.

DEMOKRASİNİN GELİŞİMİNE KATKI

BM yılda yaklaşık 30 ülkeye seçimlerinde yardım ederek demokrasinin gelişimini teşvik eder 80 anlaşma/bildirge aracılığıyla insan haklarını korur ve destekler.

6 TEMEL KURUMDAN OLUŞUR

Birleşmiş Milletler'in 6 temel organı vardır. Bunlar, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı'dır.