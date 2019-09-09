Öğle saatlerinde, Yenice Mezarlığı civarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangının yerleşim yerine çok yakın olması nedeniyle ilk olarak bölgenin değişik yerlerinde konuşlu olan 4 adet söndürme helikopteri, hemen havalanıp alevlere havadan müdahale etti.

Kısa sürede bölgeye gelen Orman ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Muğla'da orman yangını VİDEO



YANGIN SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede müdahale edilen yangında alevler, yangın bölgesinin hemen yanında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, söndürme ekiplerince bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.