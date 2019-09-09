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Muğla'da orman yangını

Menteşe ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

İHA | 09.09.2019 - 15:08..
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Öğle saatlerinde, Yenice Mezarlığı civarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

Muğla'da orman yangını

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangının yerleşim yerine çok yakın olması nedeniyle ilk olarak bölgenin değişik yerlerinde konuşlu olan 4 adet söndürme helikopteri, hemen havalanıp alevlere havadan müdahale etti.

Kısa sürede bölgeye gelen Orman ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını VİDEO

YANGIN SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede müdahale edilen yangında alevler, yangın bölgesinin hemen yanında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, söndürme ekiplerince bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da orman yangını

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