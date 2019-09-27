Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul'da 5.8'lik deprem sonrası açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

Özener konuşmasını yaparken 3 kez deprem meydana geldi ve arkadan deprem alarmı çaldı.

ŞU ANDA DA DEPREM OLDU

Özener; "Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz." dedi.

Kandilli Rasathanesi açıklama yaparken deprem oldu ViDEO