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8 ay önce kaybolan işletmeciyi eşi ve sevgilisi öldürmüş

Tekirdağ'da, 8 aydır kayıp olan ve cesedi Kırklareli'deki bir bağ evinin bahçesine gömülü halde bulunan kafeterya işletmecisinin, dini nikahlı eşi ile ilişki yaşadığı kişi tutuklandı.

DHA | 02.11.2019 - 15:51..
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Tekirdağ sahilinde kafeteryası bulunan 45 yaşındaki Bülent Gören, 8 ay önce kayboldu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER ELE VERDİ

Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Gören, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis, Bülent Gören'in yakınlarının bilgisine başvurdu. Gören'in dini nikahlı eşi Esra Gençoğlu ile Gören'in sevgilisi Gülhan D. ve sevgilisinin kardeşi Hasan Remzi Demiral çelişkili ifadeler verdi.

8 ay önce kaybolan işletmeciyi eşi ve sevgilisi öldürmüş

3 AY TAKİBE ALINDILAR

Bunun üzerine Asiyiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarının belirlenmesi üzerine de Esra Gençoğlu, Gülhan D. ve Hasan Remzi Demiralp gözaltına alındı.

8 ay önce kaybolan işletmeciyi eşi ve sevgilisi öldürmüş

İTİRAF ETTİLER

Esra Gençoğlu ile Hasan Remzi Demiralp, Bülent Gören'i, evde yaşanan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüklerini cesedini de Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Narlı köyünde bir yakınlarına ait bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Gençoğlu ve Demiralp'in ilişkisi olduğu, tartışmanın da bu yüzden yaşandığı ortaya çıktı. Bağ evi bahçesinde yapılan kazıda, Bülent Gören'in cesedi bulundu. Polis, şüphelilere yardım ettiği belirlenen E.B.'yi de yaşadığı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gözaltına aldı.

8 ay önce kaybolan işletmeciyi eşi ve sevgilisi öldürmüş

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Esra Gençoğlu ve Hasan Remzi Demirlap tutuklandı. Gülhan D. ve E.B. ise yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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