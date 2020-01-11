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8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı

Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapan 8 aylık hamile Alime Ç. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 11.01.2020 - 13:56..
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan Alime Ç., Ali Erkan B. (47) ve Murat K.'nin (33) üzerinde arama yapan polis 121 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.

8 AYLIK HAMİLE KADIN KURYELİK YAPTI

Eşinin de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen 8 aylık hamile Alime Ç.'nin kuryelik yaptığı, diğer şüphelilerin kadına, ''Sen kadın olduğun için polis seni aramaz. Sen bize yardımcı olursan biz de sana bakarız'' dedikleri, kadının da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı

8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı

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