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Çocuğun elinden cep telefonunu çaldı

Gaziantep’te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 25.06.2019 - 20:19..
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü.

Mahalledeki sosyal tesisin önünde çocuğun elindeki telefonu alan şüpheli, koşarak kayıplara karıştı.

BABASI POLİSE BİLDİRDİ

Olayın ardından çocuğun babası, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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