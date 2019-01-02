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8 GB RAM'e sahip en iyi 5 akıllı telefon

Sahip olduğu 8 GB RAM ile bir adım önce çıkan akıllı telefonları listeledik.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 11:36..
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Uzun zaman önce 8 GB RAM, bir bilgisayar için bile oldukça büyük bir kapasite olarak düşünülüyordu. Son zamanlarda ise oldukça yüksek RAM kapasitesine sahip akıllı telefonlar görüyoruz ve bu RAM kapasitesi, her geçen yıl artacak gibi görünüyor. Akıllı telefon üreticileri, artık 10 GB RAM'e sahip akıllı telefonlar üretmeye bile başladı.

İşte günümüzde 8 GB RAM'e sahip en iyi 5 akıllı telefon:

1. SAMSUNG GALAXY NOTE 9

note 9

Geçtiğimiz ağustos ayında piyasaya çıkan Galaxy Note 9, 8 GB RAM'e sahip satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi. Ayrıca telefonun 6 GB RAM'e sahip başka bir versiyonu da bulunuyor.

 

2. OnePlus 6T

one plus 6t

OnePlus 6T, 128 ve 256 GB depolama seçenekleriyle geliştirilmiş 8 GB RAM'e sahip akıllı telefonlardan bir tanesi. Bununla birlikte telefonun 6 GB RAM'e sahip daha uygun fiyatlı bir sürümü de bulunuyor.

 

3. HUAWEI MATE 20 PRO

huawei mate 20 pro

Mate 20 Pro, Huawei'nin en iyi telefonu olmasının yanı sıra aynı zamanda satın alabileceğiniz en iyi üst düzey akıllı telefonlardan bir tanesi. Üst düzey özellikler sunan Mate 20 Pro, 8 GB RAM'i ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

 

4. XIAOMI MI 8 PRO

xiaomi mi 8 pro

Xiaomi Mi 8 Pro, Snapdragon 845 yonga seti ve 8GB RAM gibi üst düzey özelliklere sahip bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun arka tarafı, cihazın içini görmenizi sağlayan şeffaf bir tasarıma sahip.

 

5. ASUS ROG PHONE

asus rog

Snapdragon 845 yonga seti ve 8GB RAM içeren üst düzey bir oyun telefonu olan Asus ROG Phone, arka kısmında  özelleştirilebilir RGB seçenekli bir logo da barındırıyor.

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