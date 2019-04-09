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8 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli operasyon mahrem imamların itirafçı olması sonrası düzenlendi.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 07:55..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

MAHREM İMAMLAR İTİRAFÇI OLDU

Örgüt yapılanması içerisinde zümre başkanı ve vekil olarak konumlandırılan, itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle yürütülen çalışmalar sonucu 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

KHK ile polislikten ihraç edilen 59 şüphelinin adresine düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin operasyonunun sürdüğü öğrenildi.

8 ilde FETÖ operasyonu

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