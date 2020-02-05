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8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

Batman’da ikamet eden Güner Ailesi, harabe evde yaşam mücadelesi veriyor. Kapıları ve pencereleri olmayan evde hayata tutunmaya çalıştıklarını belirten anne, yardım istiyor.

İHA | 05.02.2020 - 17:52..
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Batman merkez İluh Mahallesi 619. sokakta harabe bir evde yaşayan 8 nüfuslu Güner Ailesi, kendilerine uzatılarak yardım elini bekliyor.

Kapısı ve penceresi olmayan evde yaşamanın zorluklarını anlatan anne Tuna Güner, hayırseverlerin yardım etmemesi durumunda çocuklarının açlıktan öleceğini söyledi.

8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

"ÇOCUKLARIM SOĞUKTAN AĞLIYOR"

Anne Güner, "Eşim hasta, çalışacak hali yok, gece gündüz sokaklarda karton, naylon toplamaya çalışıyor. Çocuğum bypass ameliyatı oldu, kundaktaki bebeğim anne sütü emmiyor, normal süt emiyor onu da alamıyoruz. 6 çocuğum var, eşim ile birlikte 8 nüfuslu bir aileyiz. Şu an oturduğumuz evde cam yok, pencere yok, evin kapısı yok.

8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi İZLE

Allah'a emanet yaşıyoruz. Sobayı yakmak için ağaç bulamıyorum. Çocuklarım gece yarısı kalkıp soğuktan ağlıyor, ben ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece okul yardım parası alıyorum, o da 2 ayda bir alıyorum. Çocuklarımı imkansızlıktan okula göndermediğim için o maaş da kesildi. Yetkililerden, hayırseverlerden yardım bekliyorum." dedi.

8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

ASTIM HASTASI BABA, KARTON TOPLUYOR

Baba Fahrettin Güner ise sokaklardan karton topladığını, kendisinin astım hastası ve vücudunda platin bulunduğunu söyledi. Çalışamadığını kaydeden baba Güner, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

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