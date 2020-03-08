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Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandı

Kadıköy iskelesinde toplanarak, ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan 2 bin kadın, şarkı söyleyip halay çekti.

DHA | 08.03.2020 - 16:52..
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İstranbul'un Kadıköy ilçesinde 2 bin kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi.

ŞARKILAR SÖYLEYİP EĞLENDİLER

Çeşitli siyasi partiler, meslek ve kadın örgütlerinin de içinde bulunduğu 2 bin kadın, Kadıköy-Beşiktaş iskelesi önünde toplanarak, ellerindeki pankart ve bayraklarla şarkılar söyleyip halay çekerken, kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine karşı sloganlar attı.

Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandı

"BU MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan bir kadın, “Kadınların birlikte mücadeleye girmesi ve bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandı

Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandı

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