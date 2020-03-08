Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandı

İstranbul'un Kadıköy ilçesinde 2 bin kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi.

ŞARKILAR SÖYLEYİP EĞLENDİLER

Çeşitli siyasi partiler, meslek ve kadın örgütlerinin de içinde bulunduğu 2 bin kadın, Kadıköy-Beşiktaş iskelesi önünde toplanarak, ellerindeki pankart ve bayraklarla şarkılar söyleyip halay çekerken, kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine karşı sloganlar attı.

"BU MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan bir kadın, “Kadınların birlikte mücadeleye girmesi ve bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.