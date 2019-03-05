8 Mart'ta perdeler kadınlar için açılacak

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki kültür ve sanat kurumları, kadınları unutmadı.

ANA TEMA KADINLAR

Kadın duyarlılığı, bakış açısı ve emeği 8 Mart'ı içine alan hafta boyunca sahnelere de yansıyacak. Temasını kadınların oluşturduğu oyunlar, hafta boyunca tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul'da 6 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi Hatunlar", dertlerini espriler eşliğinde anlattıkları stand up gösterisiyle, 5 Mart'ta Akasya Kültür Merkezi'nde olacak.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Ankara'da Duygu Asena'nın kaleme aldığı ve birbirinden farklı hayatlara sahip can dostu iki kadının kimlik ve özgürlük arayışını anlatan "Aslında Özgürsün", 6 Mart'ta Cer Modern'de sahnelenecek.

Derya Alabora ve Deniz Çakır'ın oynadığı "Beyaz", 6 Mart'ta 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda başkentli tiyatroseverlerle buluşacak.

Emmanuelle Marie'nin yazdığı, Özen Yula'nın yönetmenliğini üstlendiği oyunda kocasıyla mutsuz evliliğini sürdüren bir kız kardeş, uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablanın, hasta annelerine bakarken hesaplaşmaları konu ediliyor.

İstanbul'da 8 Mart Cuma akşamı, hayal edilenle hayal kırıklığı yaratan erkeklerin benzerliklerine dikkati çeken "Kadın Kafası", Sanataşehir Sahnesi'nde; kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismara şehrin hikayeleriyle dikkati çeken "İstanbul'un Kadınları" Tatavla Sahnesi'nde perde diyecek.

İzmir'de 8 Mart'ta, 7 kadının birbirinden farklı hikayesini anlatan "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" oyunu, Selahaddin Akçiçek Kültür Merkezi'nde izleyici karşısına çıkacak.

KADINLAR ŞARKILARA SES VERECEK

Kadın sanatçıların sahneye çıkacağı konserler arasında Nilüfer Verdi Caz Trio'nun, 5 Mart'ta Ankara Erimtan Müzesi'ndeki performası bulunuyor.

Pınar Ayhan ile "Ezgisi Olan Hikayeler, Hikayesi Olan Kadınlar" adlı müzikli söyleşi, 7 Mart'ta Ankara Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde başkentlilerle buluşacak.

İstanbul IF Performance Hall'de 7 Mart'ta gerçekleşecek "Tolga Akyıldız ile Yüzde 100 Kadın Sahne"de Aslı Gökyokuş, Ayben, Melis Danişmend, Seyyal Taner, Tuğçe Şenoğul, Fatma Turgut, Özge Fışkın, Melisa Karakurt, Suzan Kardeş şarkılarını hemcinsleri için söyleyecek.

CSO VE DOB KADINLARI UNUTMADI

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 7-8 Mart'ta, kadın maestro Natalia Ponomarchuk'un yönetiminde konser verecek. Orkestra solist Elif Ece Cansever'e eşlik edecek.

Devlet Opera ve Balesi'nin Kadınlar Günü Konseri, 8 Mart'ta Ankara Opera Sahnesi'nde düzenlenecek.

Bilkent Senfoni Orkestrası'nın, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde vereceği Dünya Kadınlar Günü konserinde, Yazıcı'nın "Kadın(ım)" eseri ilk kez seslendirilecek.

KADIN TEMALI HEYKEL VE RESİMLER

Masterpiece etkinlikleri kapsamında, gün temalı resim ve heykel workshopları düzenlenecek. Çalışmalar; Masterpiece'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'deki atölyelerinde 8 Mart'ta gerçekleştirilecek.