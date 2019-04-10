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8 milyon dolara ada satın alan kişi hırsızlıkla suçlandı

ABD'de 8 milyon dolara ada satın alan kişi, süpermarkette hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

AA | 10.04.2019 - 16:09..
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Florida eyaletinde Key West'e bağlı Thompson Adası'nı 8 milyon dolara satın almasının ardından yerel basında manşetlere taşınan Andrew Lippi, bundan günler sonra Kmart mağazasından yaklaşık 300 dolarlık eşya çalmakla suçlandı.

KAHVE MAKİNESİ VE AMPUL ÇALDI

Key West polisi, Lippi'yi mağazadan, 55 dolarlık bir kahve makinesi ile LED ampuller çalmakla suçladı. Ayrıca Lippi'nin, 150 dolara satın aldığı kahve makinesini iade edip parasını geri aldığı, ancak iade edilen kutudan kahve makinesi yerine bir basket topunun çıktığı ileri sürüldü.

8 milyon dolara ada satın alan kişi hırsızlıkla suçlandı

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Suçlamalar üzerine gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan Lippi'nin, 18 Nisan'da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Lippi, yaşananları "ticari anlaşmazlık" olarak nitelendirdi.

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