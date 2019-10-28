8 milyon indirilen 42 uygulamada zararlı yazılım tespit edildi

Artık, Google Play Store'da bulunan zararlı yazılım içeren uygulama haberlerini görünce şaşırmıyoruz. Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini, diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

Siber güvenlik firması ESET, Google Play Store'da bulunan 42 uygulamanın zararlı yazılım içerdiğini tespit etti. Toplamda 8 milyondan fazla indirme sayısına sahip uygulamalar, daha sonra Google Play Store'dan kaldırıldı.

ESET tarafından Google'a bildirilen bazı uygulamalar:

TELEFONLARDAN VERİ TOPLUYOR

Zararlı yazılıma sahip söz konusu uygulamalar, kullanıcılara tam ekran reklamlar göstererek; cihaz türünü, işletim sistemi sürümünü, dili, yüklü uygulama sayısını, kullanılabilir depolama alanını, batarya durumunu, cihazın köklü ve geliştirici modunun etkin olup olmadığını, Facebook ve Facebook Messenger'ın kurulu olup olmadığını öğrenip verileri ele geçiriyor.

Android telefonunuzda veya tabletinizde yukarıdaki uygulamalardan herhangi birine sahipseniz, hemen silmenizi tavsiye ediyoruz. Aksi halde kişisel verileriniz tehlikeye girebilir.





İşin ilginç yanı ise iOS App Store'da, aynı geliştiriciye ait birçok uygulama bulunuyor. Ancak bu uygulamalarda hiçbir zararlı yazılım tespit edilemedi. Bu da android'in iOS'a göre daha güvenli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

GOOGLE, ZARARLI UYGULAMALAR İÇİN ÖNLEM ALIYOR

Kötü niyetli uygulamalar, Google Play Store için her zaman bir sorun oldu. Google, bu yılın başlarında yeni yapay zeka sistemini duyurarak, zararlı uygulamalarla mücadelesini sürekli geliştirdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Google'ın güvenlik servisi Google Play Protect, yüklü uygulamaların güvenli olup olmadığını öğrenmek için günlük 50 milyar uygulamayı kullanıcıların telefonundan tarıyor. Şirket, aynı zamanda 2017 yılında Google Play Store'dan 700 bine yakın uygulamayı kaldırmış ve 100 bine yakın uygulama geliştiricisini engellemişti.

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