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8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

Gerilimin yüksek olduğu Doğu Akdeniz'de İsrail'in öncülüğünde bir araya gelen 8 ülke hünerlerini sergiledi.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 09:53..
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8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

Türkiye, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgede yoğun bir şekilde sondaj çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede çalışma yapan ekiplerimize SAT komandoları da eşlik ediyor.

Zaman zaman F-16'lar ve SİHA'larla güven verilen sondaj gemilerimiz, bölge çıkarı olan ülkeleri adeta çıldırtmış durumda.

9 ÜLKEDEN ORTAK TATBİKAT

Öyle ki; İsrail öncülüğünde Yunanistan, Fransa, ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Şili ve Güney Kıbrıs bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de tatbikata başladı.

8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi VİDEO

TSUNAMİ BAHANESİ

Olası bir Tsunami'ye karşı tatbikat yapıldığı söylense de İsrail basını bunun çevre ülkelere bir gözdağı olduğunu yazdı

8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

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