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Antalya'da 8 ve 13 yaşındaki iki kardeş otomobil çaldı

Su almak için market önünde duran şahsın çalışır durumdaki otomobili, 8 ve 13 yaşındaki iki kardeş tarafından çalındı.

DHA | 12.05.2019 - 10:55..
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Antalya, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana gelen olaydai Konya'da öğretmenlik yapan Erdem Gürel, kiraladığı 34 BIP 797 plakalı otomobille Antalya'ya geldi.

Gürel, 1123 Sokak üzerinde su almak için bir marketin önünde durdu. Çalışır durumda bırakarak araçtan inen Gürel, markete girdiği sırada M.E. (8) ve C.D. (13) adlı iki kardeş araca binerek hızla uzaklaştı. Aracın çalındığını gören Güler, marketten çıkarak koşmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, çevrede çalınan aracı aramaya başladı.

"SÜRMEK İSTESİNİZ VERİRDİM"

Çalınan araç kısa süre sonra, Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracı çalınan Gürel, olay yerine gelince küçük çocuklara, "Sürmek için isteseniz verirdim. Niye böyle bir şey yaptınız?" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Aracı çalan iki kardeş işlem yapılmak üzere Çocuk Şube ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Çocuklardan şikayetçi olmayacağını söyleyen Gürel, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da 8 ve 13 yaşındaki iki kardeş otomobil çaldı

Antalya'da 8 ve 13 yaşındaki iki kardeş otomobil çaldı

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