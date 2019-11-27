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8 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayatını sürdüren, 4 ayda bin 53 kitap okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 8 yaşındaki Mahir Atabey Türk için sertifika töreni düzenlendi.

AA | 27.11.2019 - 15:03..
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8 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Afyonkarahisar'da Aziziye İlkokulu'nda eğitimine devam eden 8 yaşındaki Mahir Atabey Türk, 4 ayda 1.053 kitap okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Düzenlenen törenle sertifikasını alan Türk, rekor kırmayı nasıl başardığını anlattı.

8 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

''OKUMAYI YENİ ÖĞRENDİM, KOLAY OLMADI''

Okulda başlatılan bir kitap okuma projesi ile kitap okumaya başladığını belirten Türk, eğlence ve dinlenmesinden feragat ederek bunu başardığını söyledi. Türk, "Okumayı yeni öğrenmeme rağmen bu kadar çok kısa sürede bu kadar çok kitap okumak tabii ki kolay değildi. Çok mutluyum kendimle bu konuda gurur duyuyorum. Aziziye İlkokulunda 81 il 81 kitap projesi başlatılmıştı. Sınıfta okumaya yeni geçmiştim. Herkesten önce çok kısa sürede 10 günde 81 kitap okumuştum. Daha sonrada 1 günde 35 hikaye kitabı okuma başarısı göstermiştim. Böylelikle her hafta 81 kitap okuyup cuma günleri 1 başarı belgesi alıyordum. Okuduğum kitap sayısı 600'lere geldiğinde annem ile babam yeter artık daha fazla kitap okuma gözlerin bozulacak demelerine rağmen durmadan, yorulmadan, 'Kitap okumada binin üzerine çıkacağım dünya rekoru kıracağım.' demiştim. Bunu başardım. Çok küçük yaşta çok kısa sürede çok fazla kitap okuyarak başardım."

8 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi


''CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak istediğini dile getiren Türk, büyüdüğünde cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi. Konuşmaların ardından Türk'e rekor sertifikasını, Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural verdi. Türk, törene katılanlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

8 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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