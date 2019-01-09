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8 yaşındaki otizmli öğrenciyi döven öğretmen

Ankara'da ilkokulda epilepsi hastası otizmli 8 yaşındaki M.F.D'ye şiddet uygulayan öğretmen hakkında, öğrencinin ailesi suç duyurusunda bulundu.

DHA | 09.01.2019 - 14:28..
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Önceki gün Etimesgut'taki Dumlupınar İlkokulu'nun otistik çocuk eğitim sınıfında epilepsi hastası otizmli M.F.D.'ye, iddiaya göre öğretmeni sınıfta şiddet uyguladı.

DİĞER ÖĞRETMEN O ANLARI KAYDETTİ

Bu sırada başka bir öğretmen, cep telefonuyla olayı kaydetti. Görüntüde, kadın öğretmenin kendisine doğru gelen öğrencisine bağırdığı, eliyle ittiği ve üzerine sandalye fırlattığı görüldü.

8 yaşındaki otizmli öğrenciyi döven öğretmen

Yanaklarında kızarıklık oluşan M.F.D.'nin ailesi, durumu öğrenince avukatları Fidel Okan aracılığıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet anına ilişkin cep telefonu görüntüsü de delil olarak savcılığa teslim edildi.

8 yaşındaki otizmli öğrenciyi döven öğretmen

"MORARAN YERLERİ FONDÖTEN İLE KAPATIYOR"

Şikayet dilekçesinde, aynı okulda bakıcı olan S.A.'nın ifadesine de yer verildi. S.A. ifadesinde, "Öğretmen uzun zamandır çocuğa şiddet uyguluyor. Sürekli boğazını sıkıyor. Moraran yerleri tedavi edip fondötenle kapatıyor." dedi.

8 yaşındaki otizmli öğrenciyi döven öğretmen

Çocuğun yüzünde darptan kaynaklı kızarıklık oluştuğu aktarılan suç duyurusu dilekçesine ayrıca, "Öğretmen ekstra özenli davranması gerekirken, hem fiziksel hem manevi şiddet uygulamıştır. Bu tarz şiddet hareketleri olan bir kimsenin öğretmenlik yapmaması gerekmektedir." denildi.

8 yaşındaki otizmli öğrenciyi döven öğretmen



8 yaşındaki otizmli öğrenciyi döven öğretmen

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