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Zonguldak'ta 8 yavru köpek zehirlendi

Kozlu ilçesinde hayvanseverler tarafından bulunan 8 yavru köpekten 7'si telef olurken, biri veterinerin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

DHA | 12.02.2020 - 13:05..
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Sokak Hayvanları Platformu üyeleri Hasret Ünal ve Tuğba Avcı, ilçe merkezinde yuva yaparak bakımını üstlendikleri 8 yavru köpeğe bakmaya gittiklerinde, hayvanların rahatsızlandıklarını fark etti.

KÖPEKLERİN ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hayvanseverlerin ilçedeki veteriner kliniğine götürdükleri köpeklerden 7'si hayatını kaybederken, 1 yavru köpek ise veterinerin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Zonguldak'ta 8 yavru köpek zehirlendi

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Veteriner hekim, köpeklerin zehirlenerek öldüğü yönünde rapor tuttu. Raporu alan hayvanseverler, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Zonguldak'ta 8 yavru köpek zehirlendi

"BU TÜR OLAYLAR ARTIK SON BULSUN"

Olay sonrası üzüntüsünü belirten Tuğba Avcı, "Bu bizim insanlık görevimiz, bunlar bize emanet. Barınağımız yeni yapıldı. Biz buralarda imkanımız oldukça köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Artık bu tür olaylar son bulsun." diye konuştu.

Zonguldak'ta 8 yavru köpek zehirlendi

Zonguldak'ta 8 yavru köpek zehirlendi


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