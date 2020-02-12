Zonguldak'ta 8 yavru köpek zehirlendi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Sokak Hayvanları Platformu üyeleri Hasret Ünal ve Tuğba Avcı, ilçe merkezinde yuva yaparak bakımını üstlendikleri 8 yavru köpeğe bakmaya gittiklerinde, hayvanların rahatsızlandıklarını fark etti.
KÖPEKLERİN ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Hayvanseverlerin ilçedeki veteriner kliniğine götürdükleri köpeklerden 7'si hayatını kaybederken, 1 yavru köpek ise veterinerin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Veteriner hekim, köpeklerin zehirlenerek öldüğü yönünde rapor tuttu. Raporu alan hayvanseverler, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
"BU TÜR OLAYLAR ARTIK SON BULSUN"
Olay sonrası üzüntüsünü belirten Tuğba Avcı, "Bu bizim insanlık görevimiz, bunlar bize emanet. Barınağımız yeni yapıldı. Biz buralarda imkanımız oldukça köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Artık bu tür olaylar son bulsun." diye konuştu.