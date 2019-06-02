8 yıl önce cinayet işledi Bursa’da yakalandı

Bursa Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, 2011 yılında Muş'ta bir kişiyi öldürerek kayıplara karışan Mehmet Bayram T. isimli şahsın Bursa'da saklandığını belirledi.

12 YIL 6 AY CEZASI BULUNUYORDU

Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, Mehmet Bayram T.'nin evine baskın düzenleyerek zanlıyı yakaladı. Hakkında yapılan araştırmada 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenilen Mehmet Bayram T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.