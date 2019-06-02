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8 yıl önce cinayet işledi Bursa’da yakalandı

Muş'ta 2011 yılında bir kişiyi öldürerek kayıplara karışan şahıs, 8 sene sonra Bursa'da yakalandı.

İHA | 02.06.2019 - 10:40..
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Bursa Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, 2011 yılında Muş'ta bir kişiyi öldürerek kayıplara karışan Mehmet Bayram T. isimli şahsın Bursa'da saklandığını belirledi.

12 YIL 6 AY CEZASI BULUNUYORDU

Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, Mehmet Bayram T.'nin evine baskın düzenleyerek zanlıyı yakaladı. Hakkında yapılan araştırmada 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenilen Mehmet Bayram T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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