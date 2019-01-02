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8 yıldır kar yağmayan köye kepçeyle kar taşıdılar

Adıyaman'da 8 yıldır kar yağmadığı belirtilen Narince köyüne, Nemrut Dağı eteğinden iş makinesiyle kar taşındı.

AA | 02.01.2019 - 05:20..
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Kahta ilçesine bağlı Narince köyüne yaklaşık 8 yıldır kar yağmayınca vatandaşlar, Karadut köyünde yaşayan kepçe operatörü Arif Günel'den köye kar getirmesini istedi.

Köylülerin isteğini geri çevirmeyen Günel, Nemrut Dağı eteğinden topladığı karı kepçeyle köye taşıdı.

POŞETLERLE EVLERİNE TAŞIDILAR

Vatandaşlar köy meydanına gelen kepçedeki karları poşetlere doldurarak evlerine götürdü.

Köylülerden Mehmet Kurt, gazetecilere, 8 yıldan beri köylerine kar yağmadığını belirterek, kendilerine kepçeyle kar taşıyan Arif Günel'e teşekkür etti.

8 yıldır kar yağmayan köye kepçeyle kar taşıdılar

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