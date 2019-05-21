taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

80 bin arıyla beraber yaşadılar

Evlerinden gelen yoğun uğultudan rahatsız olan çiftin duvarlarının arkasından 80 bin arı çıktı.

AA | 21.05.2019 - 16:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Dünya genelinde arı popülasyonu tehlike altında olsa da Endülüs’te yer alan bir ev, arılara dev bir kovan inşa etmek için gereken tüm şartları sağladı.

İspanya’nın güneyindeki Granada şehrinde bir çift, evlerindeki uğultudan uzun süredir rahatsızlardı. Duvarlardan geldiğini düşündükleri bu uğultular artık gece kendilerini uyutmaz hale geldiğinde, bu hususta bir şeyler yapmaları gerektiğine karar verdiler.

80 bin arıyla beraber yaşadılar

Arıcı Sergio Guerrero, çiftin arıları ilk kez bir sene kadar önce evlerinin yakınında gördüğünü, ancak ne polisin ne de yerel yetkililerin kendilerine yardım edemediğini açıkladı.

Havalar ısınmaya başladıktan sonra, evdeki uğultu çok daha katlanılmaz bir raddeye ulaştığında çift Guerrero’yu arayarak yardım istedi.

Guerrero, “Bundan üç ay evvel gürültü öyle bir raddeye varmış ki, çift ne yapacağını bilememiş. Hayal etmesi dahi güç” diye aktardı.

80 bin arıyla beraber yaşadılar

80 BİN ARI ÇIKTI

12 Mayıs günü eve gittiğinde karşılaştığı manzara profesyonel bir arıcı için dahi sıradışıydı, zira çiftin yatak odasının duvarının ardında 80 bin arı vardı.

Hane halkının bugüne dek böylesine gürültücü komşularla bir arada yaşamış olmasına oldukça şaşıran Guerrero’ya göre, duvarın ardında yer alan kovan öylesine büyüktü ki arıların en az birkaç senedir orada yer alıyor olmaları muhtemeldi.

ÜREME DÖNEMLERİ UZADI

Guerrero’ya göre mevcut şartlarda gürültü asla kesilmez, ancak arıların eylemlerine göre yükselip alçalabilir. Kimi günler arılar sıkça kovana gelip gittiklerinden uğultular şiddetlenebilir, ancak kovanlarının içinde sakince çalıştıklarında ise azalabilir.
"Eğer gerekli önlem alınmasaydı, evin civarında bulunan çiçekli geniş araziler vesilesiyle kovanın boyutu çok daha genişleyebilirdi" diyen Geurrero, son yıllarda yükselen sıcaklıkların, haşerelerin üreme dönemlerini uzatma etkisine sahip olduğunu söyledi.

Arıcı Guerrero, bu yıl hayatında almadığı kadar çok ‘kovan kurtarma’ çağrısı aldığını anlattı ve Endülüs’ün arı popülasyonunun oldukça sağlıklı bir düzeyde olduğunu belirtti: “Günümüzde arıların önemine dair farkındalık artmış halde.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

173
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

518
Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

487
Türk-İş grev çağrısı yaptı

Türk-İş grev çağrısı yaptı

265
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

108
Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

178
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir