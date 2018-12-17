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80 bin liralık telefon ve tablet çalan hırsızlar

Kocaeli Derince'de GSM bayisine giren 5 hırsız, bir buçuk dakikada 80 bin liralık telefon ve tablet çaldı.

İHA | 17.12.2018 - 11:37..
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Gece 04.00 sıralarında, Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir GSM bayisi önüne gelen 5 kişi, kaldırım taşı ve tekmeleriyle iş yerinin camını parçalayarak içeri girdiler.

1.5 DAKİKADA 80 BİN LİRALIK ÜRÜN ÇALDILAR

Bir kişinin dışarıda gözcülük yaptığı olayda, içeri giren 4 kişi ise stantlarda duran telefon ve tabletleri hızla toplayarak ellerindeki çuvala doldurdular. Tezgahlarda bulunan tüm telefon ve tabletleri alan hırsızlar, 1.5 dakikada yaklaşık 80 bin TL değerinde ürün çalarak dışarı çıktı. Geldikleri araca binen 5 kişi, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

80 bin liralık telefon ve tablet çalan hırsızlar

80 bin liralık telefon ve tablet çalan hırsızlar ViDEO

POLİS EKİPLERİ KAÇAN ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hırsızlık anında iş yerinden gelen alarm sonrasında olay yerine gelen işletme sahibi, camların kırılmış ve telefonların da çalınmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde delil incelemesi yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

80 bin liralık telefon ve tablet çalan hırsızlar

80 BİN LİRALIK VURGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından, saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, GSM bayisi önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişi, ellerine aldıkları kaldırım taşını cama atarak kırıyor. Daha sonra kırılan camı tekmeleyen şahıslar, parçalanan alandan iş yerine giriyor. İçeride stantlarda bulunan telefon ve tabletleri 1.5 dakikada toplayan hırsızlar, geldikleri araçla olay yerinden kaçarak gözden kayboluyor.

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