Dünyadan pazar manşetleri

ABD - NEW YORK TIMES

ABD'nin yazılı basındaki lokomotif gazetelerinden olan New York Times'ın manşetinde, Trump'ın Meksika'ya örmek istediği duvarın partiler arasında yaşattığı gerginliğe değinildi.

ABD - THE WASHINGTON POST

ABD'nin başkenti merkezli The Washington Post gazetesinde de Meksika sınırına yapılması planlanan Meksika duvarından bahsedildi. Yaklaşık 3 haftadır kapalı olan hükümet için; Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Pence, Beyaz Saray'ın önde gelen yetkilleri ve Kongre yetkililerinin 2 saatlik bir görüşme yaptığını ancak bir sonuca varılamadığı belirtildi.

FRANSA - LE MONDE

Liberal-sol bir Fransız günlük gazete olan Le Monde, Brexit'i manşetine taşıdı. İngiltere'de Brexit için ikinci bir referandum yapılması durumunda İşçi Partisi'nin yüzde 88'inin, Avrupa Birliği'nde kalmak için oy kullanacağı belirtildi.

İTALYA - IL TEMPO

1944 yılından itibaren İtalya'da yayın yapan Il Tempo'da, 'Paris'te kaos' başlığıyla bir manşet yer aldı. Fransa'da 8 haftadır süren protesto gösterilerinin devam ettiği açıklandı.

İRAN - IRAN DAILY

İran'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Iran Daily'de, ABD'nin İran'a yaptırım uygulamasına rağmen İran'ın yeni petrol alıcıları bulduğu açıklandı. Bakalım İran'ın bu atağına ABD'nin yeni hamlesi ne olacak.