Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İki lider CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

"ADALET KEYFİ OLARAK UYGULANMAZ"

"Kendilerine ziyaretten dolayı teşlekkür ediyorum." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Fettah Tamince hakkında Adalet Bakanlığı'nın talebi ve FETÖ Borsası hakkında şunları söyledi: "Tamince konusuna gelince; FETÖ borsası olduğunu önce biz değil AK Parti içinden arkadaşlar ifade ettiler. Parası olanların dışarıya çıktığını, parası olmayan garibanların da içeride kaldığını defalarca ifade ettiler. Bu konuda bir cinayet işlendiğini de biliyoruz. Adaleti keyfi olarak uygulayamazsınız. Fettah Tamince güçlü bir insan. İlişkilerinin çok iyi irdelenmesi lazım."

Kemal Kılıçdaroğlu: FETÖ borsası var VİDEO

"BURAYA HAKİM OLAN İŞLETEN ZİHNİYETTİR"

Tank-palet fabrikasının kiraya verilmesi hakkında konuşan Saadet Partisi Lideri Karamolloğlu ise; "Ben de Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Hem seçimlerden sonra hem de kendisine yapılan saldırdan sonra ziyaret edemedim. Gelişen olaylar hakkında fikirlerimizi dile getirdik. Farklı fikirler barış içinde dile getirilirse ülkede huzur olur. Kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Stratejik bir tesis. 25 yıllığına ifade olarak kiraladık izah ediyorlar. Siz şu anda böyle bir fabrikanın işletmesini, bütünüyle başka bir firmaya verdiğiniz zaman; orayı kontrol ederiz gibi ifadeler kullandığınız zaman işin mahiyetini değiştirmez. Bazı tesisler zamanında özelleştirildi, ondan sonra yok oldu. Tank-palet devletin kontrolünde olması kanaatindeyiz. Ben şahsen adıne özelleştirme ve kiralama diyin doğru bulmuyorum. Burada hakim olan orayı işleten kurum, zihnet. Devlet değil." dedi.